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14:16, 19 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по спрятанной технике ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по спрятанной в Полтавской области технике ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрятанной в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Рядом с селом Запселье, в северной части области, есть лесок, в котором боевики зачем-то накапливали военную технику рядом с Курской областью. Все маскировали, но тщетно. Туда прилетел ФАБ (фугасная авиабомба — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Подпольщик рассказал, что также пять авиабомб были сброшены в районе железнодорожной станции в городе Хутор Михайловский в Сумской области. По его словам, предположительно, там произошел «пожар на рельсах». Еще один авиаудар российские войска нанесли в районе насосного завода в поселке Свесса.

Ранее российские войска нанесли удар по крупному скоплению техники 27-й реактивной артиллерийской бригады украинской армии. В результате атаки было уничтожено 18 единиц техники и 30 бойцов ВСУ.

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