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21:08, 21 февраля 2025Спорт

Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (Катар). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в пятницу, 21 февраля, и продлилась три сета. Рублев одержал победу со счетом 7:5, 4:6, 7:6. Спортсмены провели на корте 2 часа и 46 минут.

Рублев является десятой ракеткой мира. Оже-Альяссим занимает 23-е место в рейтинге ATP. Соперником россиянина по финалу станет победитель игры между чехом Иржи Легечкой и британцем Джеком Дрейпером.

Ранее в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла россиянка Мирра Андреева. В полуфинале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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