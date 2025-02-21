Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (Катар). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в пятницу, 21 февраля, и продлилась три сета. Рублев одержал победу со счетом 7:5, 4:6, 7:6. Спортсмены провели на корте 2 часа и 46 минут.

Рублев является десятой ракеткой мира. Оже-Альяссим занимает 23-е место в рейтинге ATP. Соперником россиянина по финалу станет победитель игры между чехом Иржи Легечкой и британцем Джеком Дрейпером.

Ранее в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла россиянка Мирра Андреева. В полуфинале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

