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18:30, 21 февраля 2025Спорт

Россиянка Андреева обыграла седьмую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA

Андреева обыграла седьмую ракетку мира Рыбакину и вышла в финал турнира WTA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Juergen Hasenkopf / Globallookpress.com

Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 21 февраля, и продлилась три сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 15 минут.

Андреева занимает 14-е место в рейтинге WTA, Рыбакина является седьмой ракеткой мира. В финале россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и датчанкой Кларой Таусон.

Призовой фонд турнира в Дубае превышает 3,6 миллиона долларов. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини.

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