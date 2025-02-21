Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 21 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска вошли в занятое в ходе контрнаступления ВСУ село в Запорожской области

Рогов: ВС России вошли в занятое в ходе контрнаступления ВСУ село Пятихатки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска вошли в село Пятихатки Запорожской области, занятое в 2023 году в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На степногорском направлении произошло смещение линии фронта. Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои», — рассказал он.

Село Пятихатки расположено на юге от города Запорожье. Оно было занято украинскими военными в июне 2023 года в ходе контрнаступления ВСУ.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли центр села Новоочеретоватое на запорожском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт находится к северу от Великой Новоселки, которую российские войска заняли в январе этого года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госсекретарь США уличил Зеленского во лжи

      Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их

      Названы районы Москвы с подешевевшей арендой квартир

      Госсекретарь США назвал Россию мировой ядерной державой

      В США захотели привлечь застройщиков для восстановления Газы

      17-летняя россиянка выпала из окна после ссоры с молодым человеком

      Расходы из опустевшего ФНБ собрались резко сократить

      USAID профинансировало позволившее победить Зеленскому шоу

      В подполье сообщили об ударе российских военных по Одессе

      Российские войска вошли в занятое в ходе контрнаступления ВСУ село в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше