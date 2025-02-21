Российские войска вошли в занятое в ходе контрнаступления ВСУ село в Запорожской области

Рогов: ВС России вошли в занятое в ходе контрнаступления ВСУ село Пятихатки

Российские войска вошли в село Пятихатки Запорожской области, занятое в 2023 году в ходе контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На степногорском направлении произошло смещение линии фронта. Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои», — рассказал он.

Село Пятихатки расположено на юге от города Запорожье. Оно было занято украинскими военными в июне 2023 года в ходе контрнаступления ВСУ.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли центр села Новоочеретоватое на запорожском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт находится к северу от Великой Новоселки, которую российские войска заняли в январе этого года.