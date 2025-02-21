Российского пенсионера осудили за организацию незаконной миграции

В Новороссийске осудили пенсионера за организацию незаконной миграции

В Новороссийске осудили пенсионера за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину осудили по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ») УК РФ.

Как установил суд, в период с мая 2023-го по май 2024 года 69-летний мужчина фиктивно заключал трудовые договора и предоставлял их в миграционные органы. Таким образом он организовывал незаконное продление срока пребывания на территории России. Также на основании ложных сведений, предоставленных фигурантом, в систему миграционного учета внесли информацию об 11 иностранных гражданах по адресу, где они не пребывали.

Его незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Действия мужчины привели к нарушению формирования полной и достоверной информации о перемещении иностранных граждан и статистического наблюдения в сфере миграции.

Суд приговорил его к двум годам условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали семейную пару за незаконную легализацию мигрантов.