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09:15, 21 февраля 2025Спорт

Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций

Сборная Канады победила американцев и выиграла Турнир четырех наций
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче канадцы победили американцев. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Перед решающей игрой сборной США позвонил американский президент Дональд Трамп. «Я подстегну команду в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом», — заявил он.

Турнир четырех наций проходил в Монреале и Бостоне с 13 по 21 февраля. В нем принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная России не получила приглашение на соревнования. Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 22 февраля.

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