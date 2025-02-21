Сборная Канады победила американцев и выиграла Турнир четырех наций

Сборная Канады выиграла Турнир четырех наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче канадцы победили американцев. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Перед решающей игрой сборной США позвонил американский президент Дональд Трамп. «Я подстегну команду в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом», — заявил он.

Турнир четырех наций проходил в Монреале и Бостоне с 13 по 21 февраля. В нем принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная России не получила приглашение на соревнования. Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 22 февраля.

