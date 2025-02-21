В рейтинге самых тонких складных смартфонов сменился лидер

Oppo Find N5 стал самым тонким складным смартфоном толщиной 8,93 мм

Китайская корпорация Oppo представила складной смартфон Find N5. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты медиа назвали Oppo Find N5 рекордно тонким складным смартфоном и отметили, что в рейтинге самых компактных складных аппаратов сменился лидер. В сложенном состоянии толщина корпуса устройства составляет 8,93 миллиметра, в разложенном — 4,21 миллиметра. Предыдущим самым тонким складным телефоном был Honor Magic V3 — в сложенном состоянии толщина корпуса гаджета составляет 9,2 миллиметра.

В Oppo рассказали, что им удалось добиться рекордного показателя благодаря новому шарниру Titanium Flexion, который на 26 процентов меньше, чем шарнир предыдущего фирменного смартфона. Также благодаря применению титана и углеродного волокна вес корпуса удалось снизить до 229 граммов.

Oppo Find N5 получил 8,12-дюймовый дисплей LTPO OLED с соотношением сторон 9,9:9 и частотой до 120 герц. Второй экран LTPO OLED получил размер 6,62 дюйма. Девайс оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, имеет 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели смартфона находится тройная камера с объективами разрешением 50, 50 и 8 мегапикселей. Телефон вышел с батареей емкостью 5600 милилампер-часов.

Продажи Oppo Find N5 начнутся 28 февраля. Флагман оценили минимум в 8999 юаней, или около 110 тысяч рублей.

В конце января в корпорации Samsung заявили, что в ближайшем будущем представят смартфон, складывающийся втрое. Также в компании планируют выпустить гарнитуру виртуальной и дополненной реальности и умные очки.