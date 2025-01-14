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00:16, 14 января 2025Наука и техника

В Китае выпустят рекордно тонкий складной смартфон

PhoneArena: Oppo Find N5 окажется самым тонким складным смартфоном — меньше 4 мм
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: VCG / Getty Images

Китайская корпорация Oppo запланировала выпуск рекордно тонкого складного смартфона. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты обратили внимание на публикацию в Weibo топ-менеджера Oppo Пита Лау. Тот заявил, что компания приготовила выпуск флагманского смартфона Oppo Find N5, который получит рекордно тонкий корпус. Девайс должны представить в феврале.

Вместе с сообщением Лау приложил изображение смартфона, снятого сбоку, с приложенным к нему карандашом — устройство для письма оказалось значитально толще телефона. Пит Лау не стал раскрывать размеров смартфона. Однако журналисты PhoneArena заметили, что обычный карндаш имеет диаметр около 7-8 миллиметров. По их мнению, скорее всего флагман Oppo получит толщину меньше 4 миллиметров.

В материале издания говорится, что в настоящий момент самым тонким складным телефоном на рынке является Honor Magic V3. Толщина гаджета в сложенном состоянии составляет 9,2 миллиметра, в разложенном — 4,2 миллиметра.

Журналисты издания также предположили, что Oppo Find N5 получит основной 8-дюймовый дисплей и дополнительный 6,4-дюймовый экран. Флагман будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти.

В конце 2024-го инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Huawei начала работать над первым складным планшетом. Девайс сможет заменить собой компьютер и в компактном виде будет выполнять функции планшета.

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