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15:25, 27 декабря 2024Наука и техника

Huawei представит складной планшет

Huawei представит первый на рынке складной планшет в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shan Yuqi / Globallookpress.com

Китайская корпорация Huawei начала работать над первым складным планшетом. Об этом сообщает издание Huawei Central со ссылкой на инсайдеров.

По информации источников, инженеры компании работают над устройством, которое будет гибридом ноутбука и планшета. Главной особенностью гаджета окажется складной дисплей, размер которого можно будет менять. Инсайдеры рассказали, что девайс сможет заменить собой компьютер и в компактном виде будет выполнять функции планшета.

Гибридный аппарат будет работать на базе HarmonyOS. Стоимость устройства составит 10 000 юаней, или около 180 тысяч рублей. Девайс представят в 2025 году.

Журналисты медиа напомнили, что недавно руководители Huawei пообещали выпустить в новом году продукты, которые «окажутся за гранью воображения». Также авторы издания отметили, что китайская корпорация является лидером глобального рынка складных устройств.

В сентября корпорация Huawei анонсировала первый на рынке смартфон, складывающийся втрое. Девайс Mate XT оценили в 19 999 юаней, или около 280 тысяч рублей.

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