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15:30, 21 февраля 2025Спорт

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» встретятся в 1/8 финала Лиги Европы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ариц Адурис

Ариц Адурис. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Стали известны результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. Трансляция мероприятия шла на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На этой стадии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад», «Олимпиакос» и «Буде-Глимт», «Рейнджерс» и «Фенербахче», а также «Айнтрахт» и «Аякс». Соперником «Тоттенхэма» стал «АЗ Алкмар», «Лион» сыграет против «Стяуа». Еще две пары составили «Лацио» и «Виктория Пльзень», «Атлетик» Бильбао» и «Рома».

Первые матчи состоятся 6 марта, ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдет 21 мая в Бильбао (Испания).

Ранее состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее результатам «Реал» сыграет с «Атлетико» в мадридском дерби, а «Ливерпуль» встретится с «Пари Сен-Жермен».

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