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14:26, 21 февраля 2025Спорт

Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) сезона-2024/2025. Трансляция велась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Реал» сыграет с «Атлетико» в мадридском дерби, «Ливерпуль» встретится с «Пари Сен-Жермен», «Барселона» — с «Бенфикой». Соперником «Астон Виллы» стал «Брюгге», «Лилль» будет противостоять «Боруссия». Еще три пары составили «Байер» и «Бавария», «Арсенал» и ПСВ, «Интер» и «Фейеноорд».

Первые матчи пройдут 4-5 марта, ответные встречи — 11-12 марта. Финал ЛЧ состоится 31 мая в Мюнхене.

Российские клубы не участвуют в международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.

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