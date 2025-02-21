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22:30, 21 февраля 2025Спорт

Сын Плющенко стал 16-м из 23 фигуристов в короткой программе на всероссийском турнире

Александр Плющенко занял 16-е место в короткой программе на турнире в Йошкар‑Оле
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, занял 16-е место в короткой программе на всероссийском турнире «Мемориал Станислава Жука», проходящем в Йошкар‑Оле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

12-летний спортсмен, выступающий в одиночном катании среди мальчиков, за свой прокат получил 107,64 балла. Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 22 февраля.

После короткой программы лидирует Артем Федотов, набравший 148,55 балла. Вторым идет Добромир Воронов (146,40), тройку сильнейших замыкает Марк Соколов (128,90).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова упрекнула журналистов в излишнем внимании к Александру Плющенко. «Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 рублей. Вам не надоело это все писать?» — заявила она.

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