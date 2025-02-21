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18:03, 21 февраля 2025Путешествия

Туристка поехала в Таиланд с мужем на годовщину свадьбы и попала в больницу в агонии

Daily Mail: Британка в отпуске попала в больницу Таиланда с тонзиллитом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британская туристка поехала в Таиланд с мужем в честь годовщины свадьбы и попала в больницу с тонзиллитом и тяжелой вторичной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 69-летняя Памела Гейтхаус и ее 71-летний супруг Джон из Каршолтона проводили отпуск в Индии, но 50-летие со дня свадьбы решили отметить в Бангкоке. Известно, что Гейтхаус заболела тонзиллитом еще до прибытия в Таиланд, а вторичную инфекцию ей диагностировали уже в тайской больнице 11 февраля.

У женщины вскрылось гнойное воспаление, из-за чего образовалась обширная открытая рана от верхней части груди до шеи. По словам Джона, его супруга находится в агонии. Ей уже пришлось перенести несколько операций по удалению омертвевших тканей кожи, а также вакуумную терапию для насыщения раны кислородом. Все это обошлось в 15,3 тысячи фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

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Супруг пациентки смог оплатить лечение, опустошив все свои кредитки. Однако ему также придется отдать еще 18 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона рублей) за предстоящие процедуры. Более того, перелет в Великобританию с коммерческой авиакомпанией обойдется им в 42,5 тысячи фунтов стерлингов (4,8 миллиона рублей) при условии, что врачи разрешат ей отправиться в долгую дорогу.

Джон намерен попросить друзей сделать пожертвования. Также британец обратился в посольство своей страны в Бангкоке за помощью.

Ранее поездка пары австралийских туристов в Лас-Вегас в честь годовщины свадьбы превратилась в ад из-за опасной болезни. 53-летняя Рэйчел Ходжкинсон поскользнулась в душе гостиничного номера, после чего перестала узнавать супруга и не могла объяснить, что с ней происходит.

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