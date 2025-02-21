Туристка поехала в Таиланд с мужем на годовщину свадьбы и попала в больницу в агонии

Daily Mail: Британка в отпуске попала в больницу Таиланда с тонзиллитом

Британская туристка поехала в Таиланд с мужем в честь годовщины свадьбы и попала в больницу с тонзиллитом и тяжелой вторичной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 69-летняя Памела Гейтхаус и ее 71-летний супруг Джон из Каршолтона проводили отпуск в Индии, но 50-летие со дня свадьбы решили отметить в Бангкоке. Известно, что Гейтхаус заболела тонзиллитом еще до прибытия в Таиланд, а вторичную инфекцию ей диагностировали уже в тайской больнице 11 февраля.

У женщины вскрылось гнойное воспаление, из-за чего образовалась обширная открытая рана от верхней части груди до шеи. По словам Джона, его супруга находится в агонии. Ей уже пришлось перенести несколько операций по удалению омертвевших тканей кожи, а также вакуумную терапию для насыщения раны кислородом. Все это обошлось в 15,3 тысячи фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

Супруг пациентки смог оплатить лечение, опустошив все свои кредитки. Однако ему также придется отдать еще 18 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона рублей) за предстоящие процедуры. Более того, перелет в Великобританию с коммерческой авиакомпанией обойдется им в 42,5 тысячи фунтов стерлингов (4,8 миллиона рублей) при условии, что врачи разрешат ей отправиться в долгую дорогу.

Джон намерен попросить друзей сделать пожертвования. Также британец обратился в посольство своей страны в Бангкоке за помощью.

Ранее поездка пары австралийских туристов в Лас-Вегас в честь годовщины свадьбы превратилась в ад из-за опасной болезни. 53-летняя Рэйчел Ходжкинсон поскользнулась в душе гостиничного номера, после чего перестала узнавать супруга и не могла объяснить, что с ней происходит.