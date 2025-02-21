Politico: Зеленскому нужно пойти на сделку по металлам ради отношений с Трампом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно заключить с администрацией президента США Дональда Трампа сделку по редкоземельным металлам, чтобы «спасти с ним отношения». Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«В [Республиканской] партии есть небольшое, но громкое крыло, которое настроено жестко против Украины, но внутри него много тех, кто по-прежнему выступает за Киев. Нападки на Трампа только подливают масла в огонь», — приводит журнал данные источников.

Дополнительно уточняется, что Трамп стремится давить на Зеленского не ради улучшения отношений с Россией, а чтобы заставить украинское руководство принять его требования по ресурсам.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что истерика властей Украины об отсутствии на переговорах Москвы и Вашингтоне в Эр-Рияде неуместна. Он также задался вопросом о желании Киева быть посредником в российско-американских переговорах по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений и предположил, что украинскому руководству это не нужно.