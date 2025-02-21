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12:47, 21 февраля 2025Мир

В Кремле высказались о требовании России вывести войска НАТО из Восточной Европы

Песков: Россия не требовала на переговорах вывода войск НАТО из Восточной Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Norwegian Armed Forces / Handout / Reuters

Россия на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде не требовала вывод войск НАТО из Восточной Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не так, эта информация не соответствует действительности. Позиция России относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких, скоро почти десяток, волн расширения в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность», — отметил представитель Кремля.

Ранее глава канцелярии президента Румынии Кристиан Диаконеску заявил, что Россия в ходе переговоров в Саудовской Аравии призвала США вывести войска НАТО из Восточной Европы. При этом он подчеркнул, что с пониманием относится к подобным требованиям, так как инфраструктура военного блока находится близко к российским границам.

Еще до начала специальной военной операции (СВО), в январе 2022 года, Россия озвучила Западу предложения по гарантиям безопасности. Они, в частности, подразумевали вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, чтобы вернуть альянс к границам 1997 года.

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