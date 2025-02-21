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11:42, 21 февраля 2025Россия

Ветерана с инвалидностью избили на глазах у детей после урока мужества в российской школе

В Энгельсе после урока мужества в школе избили ветерана с инвалидностью
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратовской области после урока мужества в одной из школ Энгельса избили 34-летнего ветерана боевых действий в Донбассе и Сирии Антона Коршенникова. Об этом пишет «Взгляд-инфо» со ссылкой на жену пострадавшего.

По словам россиянки, ее муж получил инвалидность в результате ранения при выполнении боевого задания. Проведя урок, он обратил внимание на одного из родителей, который грубил двум сотрудницам образовательного учреждения, собравшимся вести детей на возложение цветов к школьному мемориалу. Когда Коршенников сделал мужчине замечание, тот набросился на прапорщика, сбил его с ног и начал избивать на глазах у учеников. При этом из-за своего состояния здоровья ветеран не мог оказать сопротивления.

В результате у пострадавшего диагностировали перелом носа, оскольчатый перелом глазницы, повреждение челюсти, травмы головы. К материалу также приложена фотография с избитым ветераном.

Как пишет агентство, на место происшествия приезжала полиция, однако, как утверждается, нападавший пока не задержан.

Ранее, в ноябре 2024 года, в Новороссийске мигранты избили семейную пару и их знакомого, участвовавшего в специальной военной операции. Как стало известно, конфликт начался из-за споров вокруг истекшей аренды гаража.

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