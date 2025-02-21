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10:47, 21 февраля 2025Россия

Военным из Курской области передали «буханку с мангалом»

Врио главы Курской области Хинштейн сообщил о передаче военным спецтранспорта
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В Курской области военным из отряда БАРС передали спецтранспорт — оснащенный «мангалом» автомобиль УАЗ, известный как «буханка». Кадры с передачей машины опубликовал врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

На выложенных губернатором снимках виден УАЗ, всю крышу и лобовое стекло которого закрывает решетка на металлическом каркасе — эта конструкция, как предполагается, должна защитить технику от ударов беспилотников-камикадзе. «Вручение автомобилей прошло в рамках презентации промышленных предприятий региона», — сообщил Хинштейн.

Аналогичные решетки-«мангалы» ставят и на другую российскую технику, например на танки и ремонтно-эвакуационные машины.

Ранее сообщалось, что студентов Университета спецназа имени Владимира Путина посадили на транспорт несовершеннолетнего Адама Кадырова.

ЖЗЛ
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