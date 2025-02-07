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12:20, 7 февраля 2025Наука и техника

В России представили обновленную БРЭМ-80

Минобороны России представило обновленную БРЭМ-80 с дополнительной защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / Goballookpress.com

Обновленную версию бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80 с дополнительной защитой представили на полигоне в Московской области. Особенности машины назвал заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Шаленый, передает ТАСС.

«Крайняя машина, которая здесь представлена, — БРЭМ-80. Она доработана и модернизирована с учетом всех нюансов СВО и особенностей эвакуации бронетехники», — сказал он.

Шаленый подчеркнул, что БРЭМ-80 обладает достаточными тяговыми усилиями для эвакуации техники с поля боя в максимально короткие сроки.

Доработанная машина получила сплошную защиту борта корпуса, как на танках Т-80БВМ. Также БРЭМ оснащена решетчатым экраном для защиты верхней полусферы от ударов дронов-камикадзе. Дополнительную антидроновую защиту обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы.

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БРЭМ-80 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники с поля боя и ремонта в полевых условиях. Машина оснащена лебедкой, краном и бульдозером-сошником. В основе БРЭМ-80 лежит шасси танка Т-80 с газотурбинным двигателем.

В октябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции заметили легкую БРЭМ-Л «Беглянка». Машину оснастили штатным комплектом навесной защиты и антидроновым «мангалом». БРЭМ на шасси БМП-3 способна эвакуировать легкобронированную технику.

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