Редкую «Беглянку» заметили в зоне СВО

БРЭМ-Л «Беглянка» с дополнительной защитой заметили в зоне СВО

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-Л) «Беглянка» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию БРЭМ-Л обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Машина, которая редко встречается на кадрах из зоны СВО, оснащена дополнительным комплектом навесной защиты 688А-сб6-2КП. Также на БРЭМ-Л установили решетчатый «мангал» для защиты верхней полусферы от ударов дронов-камикадзе.

Плавающая «Беглянка» оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил, который позволяет БРЭМ развивать скорость до 70 километров в час. БРЭМ-Л предназначена для эвакуации, ремонта и техобслуживания бронетранспортеров, боевых машин пехоты и боевых машин десанта. В состав оборудования машины входит крановая установка, тяговая лебедка, сошник-бульдозер и сварочное оборудование.

В августе стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал военным партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Этой поставкой завершили контракт 2024 года на поставку машин.