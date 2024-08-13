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16:52, 13 августа 2024Наука и техника

Российским военным передали партию танковых эвакуаторов

«Уралвагонзавод» передал военным партию БРЭМ-1М с динамической защитой
БРЭМ-1

БРЭМ-1. Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» передал военным партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом говорится в Telegram-канале концерна.

«В дни работы форума "Армия-2024" "Уралвагонзавод" заявил о выполнении госконтракта по поставке БРЭМ-1М. В Российскую армию отгружена очередная партия бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Эта отправка завершила контракт 2024 года по поставке БРЭМ-1М в войска», — говорится в сообщении.

БРЭМ-1М предназначена для эвакуации и ремонта техники в полевых условиях. Машина на базе танка Т-90 оснащена бульдозером-сошником, краном грузоподъемностью до 20 тонн и электросварочным аппаратом. Защищенность БРЭМ обеспечивают блоки динамической защиты.

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В мае стало известно, что «Уралвагонзавод» передал российским войскам очередные эшелоны модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М.

В апреле в зоне проведения специальной военной операции заметили бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л на базе боевой машины пехоты БМП-3.

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      Даниил Иринин
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