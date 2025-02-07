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12:58, 7 февраля 2025Наука и техника

В Подмосковье представили доработанный Т-80

Минобороны России представило доработанный танк Т-80 с усиленной защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: «Вести»

Доработанный танк Т-80 с усиленной защитой представили на одном из полигонов в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Машина получила увеличенный экран для защиты верхней полусферы от ударов дронами-камикадзе. «Мангал» прикрывает крышу башни, моторно-трансмиссионное отделение и корму танка. Заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Шаленый подчеркнул, что в таком виде танк сохраняет свои боевые характеристики.

«Сейчас поражение противотанковыми ракетами осуществляется очень редко, поэтому более актуальной становится вот такая противодроновая защита», — сказал он.

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Кроме того, Т-80 получил систему радиоэлектронной борьбы с расширенным диапазоном и комплекс средств снижения заметности. Специальное покрытие маскирует машину от инфракрасных и радиолокационных средств наблюдения.

В сентябре 2024 года в «Ростехе» рассказали, что российские специалисты продолжают модернизацию танков Т-80БВМ с учетом опыта применения машин в зоне проведения спецоперации.

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