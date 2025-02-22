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21:38, 22 февраля 2025Спорт

Кафельников оценил победу 17-летней россиянки на турнире WTA

Кафельников назвал победу 17-летней Андреевой на турнире WTA замечательной
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Rula Rouhana / Reuters

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников оценил победу 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Его слова приводит «Чемпионат».

Кафельников назвал победу 17-летней Андреевой замечательной. «Результат удивил с хорошей стороны. Мы все искренне рады за Мирру! Болели и переживали за нее. Приятно порадовала нас», — отметил он.

В финале турнира Андреева обыграла датчанку Клару Таусон. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (6:1), 6:1.

Для Андреевой эта победа стала первой на турнирах категории WTA 1000. Благодаря успеху в Дубае она поднимется на девятую строчку мирового рейтинга и станет первой ракеткой России.

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