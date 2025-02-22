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20:00, 22 февраля 2025Спорт

17-летняя россиянка выиграла турнир WTA в Дубае

17-летняя российская теннисистка Андреева выиграла турнир WTA в Дубае
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча против датчанки Клары Таусон (38-я ракетка мира) завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (6:1), 6:1 в пользу россиянки. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

Для 17-летней Андреевой эта победа стала первой на турнирах WTA 1000. Ранее она стала самой молодой в истории финалисткой соревнований данной категории.

В рейтинге WTA на данный момент Андреева занимает 14-е место, но благодаря победе поднимется на девятую строчку. Она станет первой ракеткой России.

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