Журова оценила возможность Валиевой вернуться в профессиональный спорт

Журова: Возвращение Валиевой могло бы стать фурором для мирового сообщества

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможность отбывающей дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой вернуться в профессиональный спорт. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Журовой, возвращение Валиевой могло бы стать невероятным фурором для мирового сообщества. «С Камилой произошла такая история, которая не позволила ей "докатать". Думаю, мы бы еще достаточное количество лет наблюдали за ее невероятным катанием, но ее лишили такой возможности. Понятно дело, что выступать в шоу намного проще, спорт же требует большей отдачи и подготовки», — отметила депутат.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).

