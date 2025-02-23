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17:48, 23 февраля 2025Спорт

Глава УЕФА нашел виновных в недопуске молодежных сборных России к турнирам

Глава УЕФА Чеферин: В недопуске молодежных сборных России виноваты политики
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин нашел виновных в недопуске молодежных сборных России к международным турнирам. Его слова приводятся на странице Delo.si в социальной сети X.

Чеферин заявил, что виной всему стали европейские политики. «Наше предложение подверглось жестокой критике со стороны мейнстримных политиков, особенно левых. Политика порождает ненависть и нетерпимость», — посчитал глава УЕФА.

В сентябре 2023 года исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. В итоге решение о допуске не было принято.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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