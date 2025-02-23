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20:04, 23 февраля 2025Спорт

Итальянский футболист потерял сознание во время матча

Итальянский футболист «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание во время матча
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paola Garbuio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Итальянский нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин потерял сознание в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу против «Вероны». Об этом сообщает РИА Новости.

Футболист получил удар в голову на 57-й минуте встречи. Это произошло в результате столкновения с защитником соперника Павлом Давидовичем. Отмечается, что Кину потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали.

Встреча завершилась победой «Вероны» со счетом 1:0. После 26 матчей «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 42 очка. «Верона» располагается на 14-м месте, имея в активе 26 очков.

1 декабря 2024 года полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове перенес остановку сердца. На 17-й минуте матча против «Интера» он внезапно потерял сознание, а матч прервали. У него произошел эпилептический припадок.

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