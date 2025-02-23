Лавров прибыл с визитом в Турцию

Глава МИД России Лавров прибыл в Анкару с визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции с визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за несколько дней до визита в Анкару дипломат находился в ЮАР. На полях министерской конференции «Группы двадцати» Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили консультации РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию.

Планируется, что Сергей Лавров продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки, а также двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудят урегулирование конфликта на Украине 24 февраля. Также ожидается, что глава МИД Турции объявит о готовности страны принять переговоры по украинскому конфликту. Визит Сергея Лаврова в Турцию анонсировали еще 22 февраля.