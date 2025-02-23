Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

Овечкин забросил 880-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 14 голов

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Результаты доступны на сайте лиги.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 880. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянину остается 14 шайб.

Встреча проходит в Вашингтоне. На момент публикации новости хозяева ведут со счетом 3:1. Овечкин отметился голом в середине второго периода.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.