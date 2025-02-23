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15:29, 23 февраля 2025Спорт

Российская велогонщица-чемпионка рассказала об отношении к ней иностранцев на турнирах

Велогонщица Бурлакова заявила, что иностранцы относятся к ней на стартах хорошо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joris Verwijst / IMAGO / Globallookpress.com

Российская велогонщица Яна Бурлакова рассказала о том, как иностранные соперники относятся к ней на соревнованиях. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, зарубежные гонщицы относятся к ней хорошо. «От всех гонщиков идет только позитив. Ничего плохого в свой адрес я не слышала. Поэтому, приезжая на чемпионат Европы, даже и не думала о чем-то плохом», — заявила Бурлакова.

Бурлакова — чемпионка мира по велогонкам на треке. В ее активе также серебро и бронза мирового первенства. Кроме того, россиянка является чемпионкой Европы.

Ранее главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал об отношении иностранцев к команде. Он заявил, что большинство спортсменов и тренеров были рады видеть их после трехлетнего отсутствия.

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