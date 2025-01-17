Тренер российских гребцов рассказал об отношении иностранцев к команде

Тренер гребцов Образцов заявил, что чехи агрессивно относятся к сборной России

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал об отношении иностранцев к команде. Его слова приводит Odds.ru.

Образцов заявил, что большинство спортсменов и тренеров были рады видеть их после трехлетнего отсутствия. «Да, есть те, кто нас сторонится. В частности, чехи. Они практически всей командой не общаются, саботируют, бойкотируют, агрессивно относятся», — добавил он.

Ранее Международная федерация каноэ (ICF) одобрила нейтральный статус спортсменам сборной России. Они смогут принять участие в чемпионате Океании в Австралии, который пройдет в конце января.

Чешские спортивные деятели неоднократно критически высказывались о России. Экс-хоккеист сборной Чехословакии Вацлав Недоманский назвал русских примитивной нацией, а двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призывал не возвращать россиян на международные турниры.