Выступавшая за СССР 49-летняя гимнастка завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Выступавшая за СССР 49-летняя Чусовитина завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая за сборную СССР, завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка стала третьей в опорном прыжке с результатом 13,249 балла. Победительницей соревнований стала представительница Словении Тея Белак с результатом 13,299 балла. Серебро у другой словенки Тьясы Кисселеф (13,266).

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

Ранее стало известно, что российские гимнасты начали получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Среди них олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.