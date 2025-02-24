Атаман Поляков: Трампу вернут звание есаула в случае сближения с Россией

Президенту США Дональду Трампу вернут звание есаула в случае, если он продолжит политику сближения с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» атаман петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков.

«Мы рассматриваем такую возможность. 10 мая, если со стороны президента Трампа будут предприняты шаги по отношению к России, мы соберемся и примем решение», — сказал Поляков.

Он рассказал, что решение о присвоении Трампу звания есаула было принято еще в прошлый срок американского лидера, когда его кандидатура казалось лучшим вариантом для России. В «Ирбисе» президента США сделали почетным членом из-за того, что его намерения в международной политике выглядели интересными.

«Теперь, если состоится сближение с нашей страной, мы, как небольшая часть народа, поддержали бы инициативы президента США, в которых говорится об экономических, политических связях. Если будут шаги по отношению к прекращению конфликта на условиях России, мы также хотели бы это поддержать. Пока мы придержим решение до 10 мая, посмотрим, насколько все будет актуально», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее, 12 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, обсудив урегулирование ситуации на Украине, а также ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана, развитие двусторонних экономических связей. 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии встретились делегации двух государств. Обе стороны оценили встречу крайне положительно.