Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 24 февраля 2025Россия

Российские казаки захотели вернуть Трампу звание есаула и вручить именную шашку

Атаман Поляков: Казаки Санкт-Петербурга обсудят возвращение Трампу звания есаула
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Craig Hudson / Reuters

Казаки из Санкт-Петербурга захотели вернуть президенту США Дональду Трампу звание есаула. Об этом рассказал атаман городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков в беседе с «Подъем».

Члены «Ирбиса» присвоили Трампу статус почетного казака и звание есаула в 2016 году. Тогда Полякову понравились заявления избранного на первый срок президента США о «неготовности кормить НАТО» и желании наладить отношения с Россией. Однако в 2018 году на фоне обострения в диалоге между Москвой и Вашингтоном, по словам атамана, казаки поняли, что заблуждались и приняли решение разжаловать американского лидера и «исключить с позором из организации».

Как рассказал Поляков, решение о восстановлении Трампа в «Ирбисе» примут 10 мая. Атаман подчеркнул, что положительно относится к этой процедуре, так как президент США вновь решил налаживать отношения с Россией. «С его этническими корнями, я думаю, он вполне вписался бы. Сейчас главное — дела, а не внешняя атрибутика. Но если представится случай, мы ему именную шашку ручной ковки однозначно вручим, есть у нас хорошие кузнецы», — подчеркнул собеседник издания.

Поляков также выразил надежду, что под руководством Трампа США покинут НАТО и наладят сотрудничество с Россией вместо Евросоюза, «где экономика умирает».

Материалы по теме:
Путин подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде. Что он сказал о встрече с Трампом и об истерике властей Украины?
Путин подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде. Что он сказал о встрече с Трампом и об истерике властей Украины?
19 февраля 2025
Путин официально созвонился с Трампом. Как на это отреагировали в России и когда ждать конца боевых действий на Украине?
Путин официально созвонился с Трампом. Как на это отреагировали в России и когда ждать конца боевых действий на Украине?
13 февраля 2025

12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, обсудив урегулирование ситуации на Украине, а также ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана, развитие двусторонних экономических связей. 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии встретились делегации двух государств.

Путин высоко оценил результат начавшегося диалога. «Мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств», — подчеркнул он. Кроме того, российский лидер заявил, что с удовольствием встретится с коллегой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сможем ли мы сделать это сами? Нет». Зеленский пригрозил создать аналог НАТО при одном условии

      Умер комбат «Ахмата» Шустрый. Его назвали одним из самых лучших российских командиров

      МИД Франции осудил нападение на генконсульство России

      Ингредиенты для приготовления популярного блюда подорожали

      Медведчук прокомментировал заявления Зеленского в адрес Трампа

      Раскрыты подробности о задержанных в России за попытку сбежать в Финляндию иностранцах

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Шойгу оказался в Индонезии

      Трамп высмеял противников еженедельных отчетов мемом с Губкой Бобом

      Северная Корея пригрозила США ядерным ответом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше