«Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

FT: Зеленский накричал на Бессента во время переговоров по сделке в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский устроил скандал во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам между с американской стороной. Украинский политик повысил голос до крика в разговоре с главой министерства финансов США Скоттом Бессентом. Информация об этом просочилась в СМИ.

Из офиса Зеленского доносились хриплые крики

Как рассказал в беседе с британским изданием The Financial Times (FT) один из свидетелей встречи украинского лидера с американским министром финансов, Зеленский во время обсуждения соглашения был крайне зол.

«За <...> дверями <...> офиса [Зеленского] в Киеве <...> вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — цитирует его РИА Новости.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В США раскрыли детали сделки с Украиной по полезным ископаемым

Бессент ранее раскрыл детали сделки по редкоземельным металлам с Киевом. По его словам, США не получат права собственности на физические объекты и не будут обременять государство большим долгом.

По условиям договора, как уверяет глава Минфина США, доходы, получаемые украинской стороной от природных ресурсов, будут направлены в фонд, ориентированный на восстановление и развитие самой Украины. Вашингтон же якобы будет обладать лишь экономическими правами и правами управления. Таким образом Соединенные Штаты хотят бороться с коррупцией на Украине, уточнил министр.

Сделку по полезным ископаемым назвали сигналом России

Также Бессент заявил, что соглашение США и Украины по добыче полезных ископаемых станет «четким сигналом» для России. По его словам, заключив сделку, Вашингтон даст понять Москве, что Соединенные Штаты инвестируют «в свободную и процветающую Украину» в долгосрочной перспективе.

«Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, которые не внесли вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут получить выгоду от ее восстановления или этих инвестиций», — добавил Бессент.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Раде раскритиковали идею Зеленского о сделке по металлам с США

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в свою очередь, раскритиковал идею Зеленского о сделке по металлам с США. По его словам, у Украины нет столько редкоземельных металлов и полезных ископаемых, сколько было предложено Вашингтону Киевом.

«Не надо было говорить о триллионах, которых у нас нет. Это — ложь. А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил? И теперь получается, что мы все стали заложниками амбиций одного человека», — написал он.

Гончаренко добавил, что Киев и так получал финансовую помощь от США, за что мог бы быть благодарным.