Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

Лавров: Россия подробно проинформировала Турцию о переговорах с США

Россия подробно проинформировала Турцию о прошедших переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о прошедших переговорах между Россией и США, состоявшихся в Эр-Рияде», — указал дипломат.

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

Позже российский лидер заявил, что высоко оценил переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.