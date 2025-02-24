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11:53, 24 февраля 2025Мир

Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

Лавров: Россия подробно проинформировала Турцию о переговорах с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия подробно проинформировала Турцию о прошедших переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о прошедших переговорах между Россией и США, состоявшихся в Эр-Рияде», — указал дипломат.

18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

Позже российский лидер заявил, что высоко оценил переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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