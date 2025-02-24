Лавров заявил о необходимости железобетонной договоренности по Украине и НАТО

Лавров: Должна быть железобетонная договоренность о невступлении Украины в НАТО

Для России со стороны Запада должна быть предоставлена «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, транслируемой на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Для России обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО. Об этом должна быть четкая, железобетонная договоренность», — указал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что этот вопрос обсуждался в ходе переговоров в Эр-Рияде и Россия приветствует заявления президента США Дональда Трампа об отказе от вхождения Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Лавров заявил, что Россия подробно проинформировала Турцию о прошедших переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде. Встреча делегаций России и США состоялась 18 февраля и стала первой за три года. На встрече, которая продолжалась четыре с половиной часа стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений и способы урегулировать конфликт на Украине.