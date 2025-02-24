Российские «Стерегущие» приняли участие в учениях «Комодо-2025»

МО РФ: Корветы ВМФ России приняли участие в финале учения «Комодо-2025»

Корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» проекта 20380 типа «Стерегущий» приняли участие в финальном этапе совместного с Военно-морскими силами Индонезии учения «Комодо-2025». Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Финальный этап учения состоялся у побережья острова Бали (Индонезия). «В нем приняли участие более 20 боевых кораблей от различных государств. Военно-морской флот (ВМФ) России представляли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ)», — говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи отработали задачи по спасению на море. Корабли отряда в составе тактических групп провели поиск терпящего бедствие гражданского судна и спасательную операцию на воде. Поиск вели с помощью палубных вертолетов, включая российские Ка-27ПС.

После выполнения задач состоялась церемония прощания с проходом всех кораблей встречными курсами. Отмечается, что отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач по плану дальнего похода.

Корветы проекта 20380 несут противокорабельные ракеты Х-35У. Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки А-190 и АК-630М. Защиту от воздушных целей обеспечивает зенитный ракетный комплекс «Редут».

В июне 2024 года на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Проворный» проекта 20385, который является развитием проекта 20380. Корвет несет универсальный стрельбовый комплекс, позволяющий применять ракеты «Калибр» и «Оникс».