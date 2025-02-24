Стали известны два исключенных из пакета санкций ЕС футбольных клуба из России

Vsquare: Венгрия заблокировала санкции против футбольных клубов ЦСКА и «Ростов»

Стали известны два футбольных клуба из России, которые были исключены из пакета санкций Евросоюза (ЕС) благодаря Венгрии. Об этом сообщает Vsquare.

По информации источника, Венгрия заблокировала санкции против московского ЦСКА и «Ростова». Отмечается, что ограничения могли быть введены по инициативе правительства Эстонии от ноября 2024 года.

О том, что Венгрия добилась исключения двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) из 16-го пакета санкций ЕС, стало известно 19 февраля. Также в санкционный список не попал Олимпийский комитет России (ОКР).

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.