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21:15, 24 февраля 2025Спорт

Стали известны два исключенных из пакета санкций ЕС футбольных клуба из России

Vsquare: Венгрия заблокировала санкции против футбольных клубов ЦСКА и «Ростов»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Стали известны два футбольных клуба из России, которые были исключены из пакета санкций Евросоюза (ЕС) благодаря Венгрии. Об этом сообщает Vsquare.

По информации источника, Венгрия заблокировала санкции против московского ЦСКА и «Ростова». Отмечается, что ограничения могли быть введены по инициативе правительства Эстонии от ноября 2024 года.

О том, что Венгрия добилась исключения двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) из 16-го пакета санкций ЕС, стало известно 19 февраля. Также в санкционный список не попал Олимпийский комитет России (ОКР).

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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