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12:56, 24 февраля 2025Мир

Трамп ликвидирует используемую для поставок оружия на Украину базу

Трамп ликвидирует базу в Александруполисе, используемую для поставок оружия ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Трамп ликвидирует базу в греческом городе Александруполисе, используемую для поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает греческий портал NewsBreak.

«Правительство США распорядилось провести срочную проверку целесообразности и необходимости дальнейшей эксплуатации базы в Александруполисе, которая была предоставлена ​​греческим правительством администрации [бывшего президента США Джо] Байдена в целях переброски сил и систем вооружения на Украину против России», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что поводом для этого стало начало переговоров России и США о нормализации отношений, что делает в глазах Вашингтона подобные объекты бесполезными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прошедшие переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд между российской и американской делегациями дали надежду на нормальный диалог Москвы и Вашингтона. Руководитель внешнеполитического ведомства также указал на то, что российская и американская делегации договорились «восстановить каналы общения в разных областях», в том числе и в вопросе урегулирования украинского кризиса.

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