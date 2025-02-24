Трамп снова заявил о намерении встретиться с Путиным

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным, детали прорабатываются

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома Трамп снова заявил о намерении встретиться с Путиным. По его словам, этот вопрос сейчас рассматривается.

«Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным», — подтвердил он.

Ранее Трамп допустил визит в Москву при одном условии. Он пообещал приехать в российскую столицу, «если все уладится».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о готовности Путина приветствовать Трампа на параде 9 мая. Однако Трамп заявил, что не поедет в Москву.