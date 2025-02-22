Трамп отказался приезжать на День Победы в Москву. В Кремле подтвердили его решение

Трамп отказался приехать в Москву на годовщину празднования Дня Победы 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп не объяснил причины отказа приехать на День Победы

Трампу задали вопрос, намерен он ли он посетить российскую столицу на День Победы 9 мая. «Нет, я не поеду», — ответил он пресс-пулу Белого дома.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг данные о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая. Он подчеркнул, что договоренности не были достигнуты.

От участия в параде Победы ранее отказался Берлин. По словам посла Германии в России Александера Ламбсдорфа, поводом для такого решения является конфликт на Украине.

В Кремле подтверждали готовность принять Трампа

Песков заявлял о готовности президента России Владимира Путина приветствовать Трампа на параде 9 мая. 12 февраля он сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин пригласил Трампа в Москву.

Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве Дмитрий Песков представитель Кремля

До этого издание Le Point со ссылкой на источники написало, что Трамп может приехать в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретиться с Путиным. Журналисты подчеркивали, что лидеры будут праздновать «не столько победу союзников в 1945 году, сколько их совместную победу в мирных переговорах по Украине», которые, согласно плану спецпосланника Трампа Кита Келлога, «должны завершиться к 9 мая».

Парад посетят Си Цзиньпин, Роберт Фицо и другие политики

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что лидеры стран — участниц СНГ будут присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в 2025 году. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что приедет в Москву 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщал, что приедет в Россию на парад Победы. Визит в Москву допускал и президент Сербии Александр Вучич: он подчеркнул, что прилетит в Россию при достижении мира на Украине.

Владимир Путин еще осенью 2024 года анонсировал празднование 80-летия Победы со странами СНГ. Он также назвал страны объединения самыми близкими соседями и друзьями. Путин подчеркнул, что в этих государствах 2025 год станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

