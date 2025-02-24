Трамп допустил визит в Москву при одном условии

Трамп: Приеду в Москву, если все уладится

Президент США Дональд Трамп пообещал приехать в Москву, «если все уладится». Об этом он рассказал на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, трансляцию вел C-SPAN.

При этом американский лидер заявил, что приехать в российскую столицу 9 мая было бы слишком рано.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о готовности российского лидера Владимира Путина приветствовать Трампа на параде 9 мая. 12 февраля он сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин пригласил Трампа в Москву.

22 февраля Трамп заявил, что не поедет в Москву на 9 мая. Песков отметил, что договоренности об этом не были достигнуты.