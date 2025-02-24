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01:29, 24 февраля 2025Мир

В Белом доме высказались о взаимодействии с Россией и Украиной

Уолтц: США намерены переформулировать подход к взаимодействию с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

США переформулируют подход к взаимодействию с Россией и оказанию содействия Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News, пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты занимаются реформулированием того, как американская сторона оказывает содействие, осуществляет партнерство с Киевом в том, что касается экономики и критически важных минералов. Это делается для того, чтобы США получили отдачу от осуществленных громадных инвестиций, пояснил Уолтц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после контактов с главой России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским у него есть надежда на урегулирование конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялись российско-американские переговоры. Москву представили глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.

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