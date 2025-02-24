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19:30, 24 февраля 2025Мир

В России допустили начало открытого противостояния США и Европы

Дробницкий: Визиты Стармера и Макрона в США могут привести к противостоянию
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Итогом визитов премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона в США и встреч с президентом Дональдом Трампом может стать начало открытого противостояния Штатов и Европы, но конфликт может остаться и в нынешнем подковерном виде. Такое развитие событий допустил американист Дмитрий Дробницкий, его цитирует «Взгляд».

Он предположил, что Стармер и Макрон представят американскому лидеру ряд предложений. В частности, что США в составе НАТО должны сохранить свой «зонтик» над Европой и частью Украины. Еще одно предложение — гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель.

Дробницкий также допустил, что Стармер может представить Трампу кандидатов на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые бы устроили обе стороны. «Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», — спрогнозировал он.

Эксперт считает, что переговоры закончатся ничем, и по результатам станет понятно, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем виде.

Макрон прибыл в Вашингтон ранее 24 февраля. При этом было замечено, что Трамп не вышел встречать его. «Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — отметил журналист радио RFI Дэвид Томпсон.

Стармер же, как ожидается, приедет в США 27 февраля.

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