В Венгрии раскрыли планы ЕС по выделению денег и оружия Украине

Сийярто: ЕС хочет выделить до €40 млрд и огромное количество оружия Украине

Европейский союз (ЕС) хочет выделить в качестве помощи Украине от 20 до 40 миллиардов евро и огромное количество оружия, но Венгрия против этих мер. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Фигурируют суммы от 20 до 40 миллиардов евро, которые ЕС якобы должен дополнительно отправить Украине, также в планах невообразимое количество оружия», — отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто подчеркнул, что его страна не будет тратить миллиарды евро на «продление войны», когда надежда на мирное урегулирование украинского конфликта «сильнее, чем когда-либо».

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид отправит Киеву новый пакет помощи в размере одного миллиарда евро. Политик пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Позднее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что главы стран Европейского союза не смогли согласовать новую помощь Украине на 2025 год, но продолжат обсуждение этого вопроса в будущем. Каллас добавила, что Брюссель в скором времени начнет работу над 17-м пакетом антироссийских санкций.