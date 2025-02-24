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14:22, 24 февраля 2025Мир

В ЕС анонсировали новый пакет помощи Украине

Премьер Санчес: Испания предоставит Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мадрид отправит Киеву новый пакет помощи в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Reuters.

«Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро уже в этом году. Мы продолжим поддерживать Киев столько, сколько потребуется», — анонсировал политик во время международной встречи в Киеве.

По словам Санчеса, Евросоюзу необходимо следовать принципу «ничего об Украине без Украины».

Ранее стало известно, что на форум стран — партнеров Украины в Киеве прибыли президент Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Кроме того, на встречу приехали глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

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