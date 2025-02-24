Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:38, 24 февраля 2025Забота о себе

Врач указал на неожиданные признаки проблем с поджелудочной железой

Невролог Длин: Боль в спине может указывать на проблемы с поджелудочной железой
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Боль в костях и мышцах может быть признаком проблем с поджелудочной железой, предупредил невролог, вертебролог Сергей Длин. На этот и другие симптомы заболеваний этого органа он указал в своем Telegram-канале.

Длин объяснил, что поджелудочная вырабатывает ферменты для усвоения жиров, белков, витаминов D, K, кальция и магния. При нарушениях в ее работе, например хроническом панкреатите, развиваются остеопороз и мышечные судороги. Более того, по словам врача, больная железа провоцирует выброс вызывающих воспаление молекул, и они поражают как желудочно-кишечный тракт, так и суставы. У людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом из-за патологий щитовидной железы нарушается выработка мышечного белка, на что могут указывать слабость, атрофия и невозможность быстро восстановиться после травм, добавил невролог.

В связи с этим Длин призвал проверить здоровье этого органа при появлении необъяснимой боли в суставах и спине, мышечной слабости, проблемах с пищеварением. «Помните: тело — единая система. Боль в спине может быть криком о помощи от поджелудочной. Не игнорируйте симптомы!» — посоветовал он.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Ранее невролог Анна Терехова назвала массаж способом вылечить головную боль без лекарств. По словам врача, он эффективно борется с головной болью напряжения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      Названы риски при покупке квартиры в рассрочку

      Российский подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками

      Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

      ЕС ввел санкции против российских аэропортов

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше