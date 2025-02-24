Врач указал на неожиданные признаки проблем с поджелудочной железой

Невролог Длин: Боль в спине может указывать на проблемы с поджелудочной железой

Боль в костях и мышцах может быть признаком проблем с поджелудочной железой, предупредил невролог, вертебролог Сергей Длин. На этот и другие симптомы заболеваний этого органа он указал в своем Telegram-канале.

Длин объяснил, что поджелудочная вырабатывает ферменты для усвоения жиров, белков, витаминов D, K, кальция и магния. При нарушениях в ее работе, например хроническом панкреатите, развиваются остеопороз и мышечные судороги. Более того, по словам врача, больная железа провоцирует выброс вызывающих воспаление молекул, и они поражают как желудочно-кишечный тракт, так и суставы. У людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом из-за патологий щитовидной железы нарушается выработка мышечного белка, на что могут указывать слабость, атрофия и невозможность быстро восстановиться после травм, добавил невролог.

В связи с этим Длин призвал проверить здоровье этого органа при появлении необъяснимой боли в суставах и спине, мышечной слабости, проблемах с пищеварением. «Помните: тело — единая система. Боль в спине может быть криком о помощи от поджелудочной. Не игнорируйте симптомы!» — посоветовал он.

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