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11:15, 24 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили визит лидеров западных стран в Киев

Депутат Журова: Западные лидеры в Киеве, чтобы понять будущее своих финансов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные лидеры прибыли с визитом в Киев в попытке понять текущую ситуацию и спланировать дальнейшие действия после прихода к власти в США Дональда Трампа, предположила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Цель визита западных руководителей депутат объяснила «Ленте.ру».

Ранее на форум стран — партнеров Украины в Киеве приехали лидеры Канады, Испании и Прибалтики. С визитом в украинскую столицу прибыли президент Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Они выделяли деньги Украине. Услышав, что говорит Трамп, они хотят понять, что будет с их финансами, а также выяснить, что делать дальше и на что готов [президент Украины Владимир] Зеленский, куда это все движется, что он будет делать дальше. Получается, что сейчас они разговаривают с нелегитимным лидером, и они это понимают. Вопросы и в том, могут ли они с ним вести переговоры, будет ли он проводить выборы», — заявила Журова.

24 февраля стало известно, что Европейский союз выделит новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины в годовщину военного конфликта с Россией.

«Выдвигаем новые оборонные инициативы, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить Украину боеприпасами», — сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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