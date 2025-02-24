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10:30, 24 февраля 2025Спорт

Журова высмеяла противостояние WADA и США

Депутат Журова о противостоянии WADA и США: Милые бранятся — только тешатся
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высмеяла противостояние Всемирного антидопингового агентства (WADA) и США. Ее слова приводит ТАСС.

«Милые бранятся — только тешатся. Есть еще одна пословица: ловить рыбу в мутной воде. Вот они что-то свое мутили и в итоге выторговали», — заявила Журова. Она посчитала, что конфликт был нужен, чтобы насолить китайскому спорту.

Ранее WADA отозвало иск против главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта о клевете. Причиной судебных разбирательств стала критика действий WADA со стороны США по делу 23 китайских пловцов.

В апреле 2024 года стало известно, что еще в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае тогда заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, в котором останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпийским играм в Токио.

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