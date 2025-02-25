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11:26, 25 февраля 2025Забота о себе

Врач назвала скрытую причину набора веса

Ортодонт Полина Махортова: Спровоцировать набор веса могут нарушения прикуса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kamal Hoseinianzade / Unsplash

При проблемах с прикусом процесс усвоения пищи нарушается, что ведет к различным проблемам, в том числе к лишнему весу, заявила ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic, кандидат медицинских наук Полина Махортова. Скрытую причину набора веса она раскрыла «Ленте.ру».

По словам врача, правильное пережевывание пищи играет ключевую роль в нормальном обмене веществ и пищеварении. Она объяснила, что при здоровом прикусе зубы эффективно измельчают пищу, что облегчает ее дальнейшую обработку в желудке и кишечнике. Патологии прикуса могут нарушать этот процесс, что может спровоцировать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

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Кроме того, как отметила Махортова, люди с неправильным прикусом часто едят очень быстро и из-за этого не успевают вовремя почувствовать сытость, следствием чего становится переедание.

Когда зубы не смыкаются должным образом, нагрузка на челюсть распределяется неравномерно, что вызывает дискомфорт при жевании, что заставляет человека спешить во время еды, что увеличивает количество потребляемой пищи. Это способствует набору лишнего веса

Полина Махортоваортодонт

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов рассказал, что изменения внешнего вида языка могут указывать на болезни. По его словам, из-за обезвоживания язык становится белым, а при гипотиреозе или аллергии — опухшим.

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